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وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر لحضور اجتماعات الفصائل الفلسطينية وعقد لقاء مع السيسي (الشرق)
Lebanon 24
29-07-2023
|
08:35
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