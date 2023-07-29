Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة البولندية: مرتزقة فاغنر في بيلاروسيا يقتربون من حدودنا

Lebanon 24
29-07-2023 | 13:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس بيلاروسيا يقر أن قوات فاغنر تريد الذهاب إلى بولندا لكنه يمنعهم: الغرب يريد تقسيم أوكرانيا
lebanon 24
29/07/2023 22:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع البولندية تقول إنها مستعدة "لكل السيناريوهات" بعد الإعلان عن مناورات مشتركة بين بيلاروسيا ومجموعة فاغنر
lebanon 24
29/07/2023 22:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بيلاروسيا: هناك مسائل تتعلق بإعادة نشر مقاتلي فاغنر لم تُحل بعد
lebanon 24
29/07/2023 22:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: الوضع على حدودنا الشمالية مع بيلاروسيا لم يتغير وهو تحت السيطرة (العربية)
lebanon 24
29/07/2023 22:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:00 | 2023-07-29
14:31 | 2023-07-29
14:19 | 2023-07-29
14:18 | 2023-07-29
13:23 | 2023-07-29
12:05 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website