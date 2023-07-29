أوكرانيا تقرر تغيير موعد الاحتفال بأعياد الميلاد من 7 كانون الثاني وفقا للكنيسة الأرثوذوكسية الروسية إلى 25 كانون الأول لتنأى بنفسها عن التقليد الروسي

Lebanon 24