Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تشدد على أهمية معالجة المعوقات الإدارية من أجل زيادة تدفق المساعدات والموظفين بشكل عاجل إلى السودان

Lebanon 24
29-07-2023 | 14:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة: السودان حصل على تعهدات بمساعدات إنسانية تقترب من 1.5 مليار دولار (الشرق)
lebanon 24
29/07/2023 22:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث الأمم المتحدة في السودان: هناك نمط متصاعد من الهجمات الواسعة ضدّ المدنيين على أساس الهوية
lebanon 24
29/07/2023 22:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن خبراء الأمم المتحدة: إسرائيل تركز الآن على ضمّ مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضمّ القدس الشرقية بشكل غير قانوني
lebanon 24
29/07/2023 22:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: الأزمة السودانية حولت الوضع الإنساني المتردي هناك إلى "كارثة كاملة" (الشرق)
lebanon 24
29/07/2023 22:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:00 | 2023-07-29
14:19 | 2023-07-29
14:18 | 2023-07-29
13:31 | 2023-07-29
13:23 | 2023-07-29
12:05 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website