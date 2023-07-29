وزير الخارجية السعودي يجدد الدعوة خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى التهدئة واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان

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