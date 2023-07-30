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البطريرك الراعي بعظة الأحد: هل عطلة آب هي لاستجمام النواب ساحلاً وجبلاً؟ وهل من يقول لنا لماذا ابطل نصاب انتخاب الرئيس في 14 حزيران ؟

Lebanon 24
30-07-2023 | 03:35
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