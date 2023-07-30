Advertisement

أخبار عاجلة

مسيرة تركية تقصف بلدة تل رفعت بريف حلب شمالي سوريا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-07-2023 | 03:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 41 مسلحا بمنطقتي تل رفعت ومنبج شمالي سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/07/2023 11:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 أشخاص إثر انفجار سيارة في مدينة منبج شمالي سوريا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/07/2023 11:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز": مستوطنون يهاجمون بلدة سنجل شمالي رام الله بغطاء من الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
30/07/2023 11:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي: عازمون على تعزيز التعاون العسكري مع كوريا الشمالية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/07/2023 11:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:03 | 2023-07-30
03:42 | 2023-07-30
03:40 | 2023-07-30
03:35 | 2023-07-30
03:10 | 2023-07-30
02:50 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website