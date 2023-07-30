Advertisement

أخبار عاجلة

استعراض عسكري في سان بطرسبرغ بحضور بوتين في يوم البحرية الروسية

Lebanon 24
30-07-2023 | 04:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: 4 رؤساء أفارقة سيشاركون الرئيس بوتين في إحياء يوم البحرية الروسية في سانت بطرسبورغ يوم غد الأحد (الشرق)
lebanon 24
30/07/2023 13:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: جنودنا وضباطنا يظهرون بسالة منقطعة النظير في العملية العسكرية الروسية الخاصة
lebanon 24
30/07/2023 13:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين افتتح القمة الروسية ـ الإفريقية في سان بطرسبرغ.. وهذا ما أكده
lebanon 24
30/07/2023 13:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يدعو الحكومة الروسية والدوما لمناقشة الأطر القانونية للشركات العسكرية الخاصة
lebanon 24
30/07/2023 13:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:38 | 2023-07-30
06:29 | 2023-07-30
06:20 | 2023-07-30
05:17 | 2023-07-30
04:30 | 2023-07-30
04:27 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website