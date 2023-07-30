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"لبنان 24": توسع دائرة الإشتباك في مخيم عين الحلوة لتمتد إلى منطقة الرأس الأحمر والوضع خرج عن السيطرة على رغم من تدخل بعض قيادات صيدا
Lebanon 24
30-07-2023
|
07:35
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