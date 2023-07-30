Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": توسع دائرة الإشتباك في مخيم عين الحلوة لتمتد إلى منطقة الرأس الأحمر والوضع خرج عن السيطرة على رغم من تدخل بعض قيادات صيدا

Lebanon 24
30-07-2023 | 07:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش يغلق حاجز الحسبة ويمنع دخول جميع الأشخاص الى مخيم عين الحلوة مهما كانت الاسباب
lebanon 24
30/07/2023 16:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مخيم "عين الحلوة" يغلي.. قتلى وجرحى وكمين مسلح وقذائف طالت صيدا (فيديو وصور)
lebanon 24
30/07/2023 16:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
توترٌ في صيدا.. "قذائف" تهزّ مخيم عين الحلوة وإطلاق نارٍ كثيف!
lebanon 24
30/07/2023 16:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اصوات القذائف تهز ارجاء مدينة صيدا
lebanon 24
30/07/2023 16:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:11 | 2023-07-30
08:01 | 2023-07-30
07:50 | 2023-07-30
07:32 | 2023-07-30
06:38 | 2023-07-30
06:29 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website