بيان عن الجيش بعد اشتباكات عين الحلوة: بنتيجة الاشتباكات في المخيم سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة عسكري بشظايا وحالته الصحية مستقرة

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