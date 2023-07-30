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بيان عن الجيش بعد اشتباكات عين الحلوة: بنتيجة الاشتباكات في المخيم سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة عسكري بشظايا وحالته الصحية مستقرة
Lebanon 24
30-07-2023
|
07:50
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