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الشرطة الباكستانية: مقتل 40 شخصا بانفجار استهدف تجمعا سياسيا في منطقة باجور

Lebanon 24
30-07-2023 | 09:30
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