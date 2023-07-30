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أخبار عاجلة
الشرطة الباكستانية: مقتل 40 شخصا بانفجار استهدف تجمعا سياسيا في منطقة باجور
Lebanon 24
30-07-2023
|
09:30
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