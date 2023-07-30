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لبنان 24: الجيش يتخذ وضعيات قتالية عند مداخل عين الحلوة اضافة الى عدد من الحواجز المتواجدة عند اطراف المخيم

Lebanon 24
30-07-2023 | 10:03
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