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ميقاتي: نطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الامني وتسليم العابثين بالامن الى السلطات اللبنانية وهذه هو المدخل الطبيعي لاعادة بسط الامن

Lebanon 24
30-07-2023 | 10:38
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