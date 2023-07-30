ميقاتي: نطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الامني وتسليم العابثين بالامن الى السلطات اللبنانية وهذه هو المدخل الطبيعي لاعادة بسط الامن

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