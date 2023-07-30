القيادي في حركة "فتح" اللواء منير المقدح لـ"لبنان24": لا صحة للبيان المنسوب عن فتح بشأن قرار انهاء عصبة الأنصار التي تتشارك معنا في القوة الأمنية المشتركة

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