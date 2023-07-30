Advertisement

أخبار عاجلة

"النجمة" يُتوّج بكأس السوبر بعد فوزه على "العهد" بركلات الترجيح 4-1

Lebanon 24
30-07-2023 | 12:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النجمة يتوّج بطلاً لـ "كأس السوبر" اللبناني على حساب العهد (فيديو)
lebanon 24
30/07/2023 23:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
دولار السوبرماركت... "فالت"
lebanon 24
30/07/2023 23:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عملة "ريبل" المشفرة تقفز بأكثر من 64% بعد فوزها بدعوى قضائية في نيويورك (الشرق)
lebanon 24
30/07/2023 23:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الماليّة لـ"الجديد": التدقيق الجنائي مُستمر حتى في العهد المُقبل لانه اتفاق بين لبنان وشركة "ألفاريز آند مارسال"
lebanon 24
30/07/2023 23:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:52 | 2023-07-30
14:45 | 2023-07-30
14:40 | 2023-07-30
14:39 | 2023-07-30
14:36 | 2023-07-30
14:17 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website