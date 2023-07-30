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منير المقدح: الجهود مستمرة لوقف اطلاق النار وتم سحب المسلحين ونعمل على الأمور للوصول الى وقف شامل لاطلاق النار في المخيم قبل الصباح وهذا هو التوجه (LBCI)
Lebanon 24
30-07-2023
|
14:39
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