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رئاسة السلطة الفلسطينية تعتبر استهداف قائد قوات الأمن الوطني في مخيمات صيدا وعدداً من رفاقه "تجاوزاً للخطوط الحمر"

Lebanon 24
30-07-2023 | 14:45
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