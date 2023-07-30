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رئاسة السلطة الفلسطينية تعتبر استهداف قائد قوات الأمن الوطني في مخيمات صيدا وعدداً من رفاقه "تجاوزاً للخطوط الحمر"
Lebanon 24
30-07-2023
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14:45
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