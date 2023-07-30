27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش يحدد مكان عدد من المطلوبين الخطرين داخل حي الطوارئ واستقدام التعزيزات متواصل
Lebanon 24
30-07-2023
|
14:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان 24: الجيش يتخذ وضعيات قتالية عند مداخل عين الحلوة اضافة الى عدد من الحواجز المتواجدة عند اطراف المخيم
Lebanon 24
لبنان 24: الجيش يتخذ وضعيات قتالية عند مداخل عين الحلوة اضافة الى عدد من الحواجز المتواجدة عند اطراف المخيم
31/07/2023 02:27:34
31/07/2023 02:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عن الجيش بعد اشتباكات عين الحلوة: بنتيجة الاشتباكات في المخيم سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة عسكري بشظايا وحالته الصحية مستقرة
Lebanon 24
بيان عن الجيش بعد اشتباكات عين الحلوة: بنتيجة الاشتباكات في المخيم سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة عسكري بشظايا وحالته الصحية مستقرة
31/07/2023 02:27:34
31/07/2023 02:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية الليتوانية: بولندا وليتوانيا تنظران في إمكانية إغلاق حدودهما مع بيلاروسيا إذا شكلت فاغنر تهديدا لهما
Lebanon 24
وزارة الداخلية الليتوانية: بولندا وليتوانيا تنظران في إمكانية إغلاق حدودهما مع بيلاروسيا إذا شكلت فاغنر تهديدا لهما
31/07/2023 02:27:34
31/07/2023 02:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل وزير الداخلية القبرصي
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل وزير الداخلية القبرصي
31/07/2023 02:27:34
31/07/2023 02:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
Lebanon 24
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
03:15 | 2023-07-30
30/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
30/07/2023 12:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
درس في بيروت: وفاة ابن فنان مصري شهير غرقاً.. غاب ثم انتشل فاقدا الوعي! (صور)
Lebanon 24
درس في بيروت: وفاة ابن فنان مصري شهير غرقاً.. غاب ثم انتشل فاقدا الوعي! (صور)
00:32 | 2023-07-30
30/07/2023 12:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تُثير الجدل مُجدداً.. آخر إطلالة لها كادت تكشف الكثير! (صور)
Lebanon 24
ميريام فارس تُثير الجدل مُجدداً.. آخر إطلالة لها كادت تكشف الكثير! (صور)
02:59 | 2023-07-30
30/07/2023 02:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل حقيقة "صيرفة" ومصيرها.. هذا ما ستفعله بالدولار!
Lebanon 24
تفاصيل حقيقة "صيرفة" ومصيرها.. هذا ما ستفعله بالدولار!
03:00 | 2023-07-30
30/07/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:45 | 2023-07-30
تجدّد الإشتباكات في عين الحلوة وسماع إطلاق قذائف
18:38 | 2023-07-30
مصادر أمنية مصرية: مقتل 4 من الشرطة وإصابة 21 في إطلاق نار على مقر الأمن الوطني في العريش
18:11 | 2023-07-30
الطيران المدني السوداني: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 15 آب باستثناء الرحلات الإنسانية
16:53 | 2023-07-30
وزير خارجية بريطانيا لفايننشال تايمز: سننظر بجدية في أي طلبات من قادة إفريقيا لبناء القدرات والتدريب مع جيشنا
14:45 | 2023-07-30
رئاسة السلطة الفلسطينية تعتبر استهداف قائد قوات الأمن الوطني في مخيمات صيدا وعدداً من رفاقه "تجاوزاً للخطوط الحمر"
14:40 | 2023-07-30
الرئاسة الأوكرانية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية ستبدأ الأسبوع المقبل
فيديو
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
31/07/2023 02:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
31/07/2023 02:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
12:21 | 2023-07-29
31/07/2023 02:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact