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وزير خارجية بريطانيا لفايننشال تايمز: سننظر بجدية في أي طلبات من قادة إفريقيا لبناء القدرات والتدريب مع جيشنا

Lebanon 24
30-07-2023 | 16:53
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