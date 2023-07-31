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قطع السير من الأوتوستراد الشرقي وأوتوستراد الغازية وتحويله إلى الطريق البحرية وحركة المرور طبيعية حالياً (التحكم المروري)

Lebanon 24
31-07-2023 | 00:20
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