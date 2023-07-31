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العماد عون للعسكريين في أمر اليوم: قيادة الجيش تستمرّ في بذل أقصى طاقاتها لتخفيف وطأة الأزمة عن كاهلكم وتحصيل حقوقكم
Lebanon 24
31-07-2023
|
01:48
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