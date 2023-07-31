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روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة على مركز للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا

Lebanon 24
31-07-2023 | 02:12
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