منصوري: نحن أمام مفترق والإستمرار بنهج السياسات السابقة لم يعد خياراً لأن إمكانية المركزي محدودة ولا بد من الإنتقال لسياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل

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