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منصوري: فليكن الصرف الأساسي أي للعسكريين من خلال برنامج عمل قانوني ونحن نستلم قيادة "المركزي" اليوم في فترة انتقالية تتطلب إقرار قوانين إصلاحية

Lebanon 24
31-07-2023 | 04:14
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