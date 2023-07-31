Advertisement

أخبار عاجلة

منصوري: وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء

Lebanon 24
31-07-2023 | 04:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منصوري: نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الإستقرار النقدي ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية
lebanon 24
31/07/2023 15:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
منصوري: لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك
lebanon 24
31/07/2023 15:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
منصوري: في الفترة الانتقالية ستبقى رواتب موظفي القطاع العام تدفع وفق منصة صيرفة
lebanon 24
31/07/2023 15:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس: اعتقد ان مجلس النواب سيقر مشروع القانون الذي سترسله الحكومة بناء لطلب نواب حاكم مصرف لبنان وسيكون هناك تشريع الضرورة واعتقد ان النصاب سيتأمن (الجديد)
lebanon 24
31/07/2023 15:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:48 | 2023-07-31
07:45 | 2023-07-31
07:28 | 2023-07-31
07:03 | 2023-07-31
06:38 | 2023-07-31
06:34 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24