مسؤول الجبهة الديمقراطية في مُخيّم عين الحلوة فؤاد عثمان لـ"لبنان24": هناك إجتماعٌ سيُعقد عند الساعة الـ1 ظهر اليوم لنواب صيدا وفعالياتها وممثلين عن الفصائل الفلسطينية لتطويق إشتباكات المُخيم ووقف إطلاق النار بشكلٍ فوري

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