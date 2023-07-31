مسؤول الجبهة الديمقراطية في مُخيّم عين الحلوة فؤاد عثمان لـ"لبنان24": إغتيال أبو أشرف العرموشي يوم أمس هو حادثة غير طبيعيّة بتاتاً وهناك من يسعى لتوريط المخيم في معركة دامية

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