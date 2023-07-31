Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين : الوضع في النيجر مبعث للقلق الشديد وندعو كل الأطراف لضبط النفس والعودة للنظام الدستوري (الجزيرة)

Lebanon 24
31-07-2023 | 05:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: قلقون من الوضع في النيجر ونواصل المطالبة بإطلاق سراح الرئيس بازوم (الجزيرة)
lebanon 24
31/07/2023 15:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: لا بد من تسوية الوضع في النيجر في أسرع وقت ممكن (الجزيرة)
lebanon 24
31/07/2023 15:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس عن وزير الخارجية الروسي: يجب استعادة النظام الدستوري في النيجر (الجزيرة)
lebanon 24
31/07/2023 15:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الوضع في النيجر يُناقش خلال القمة الروسية الإفريقية فمثل هذه الأحداث لا يمكن تجاهلها
lebanon 24
31/07/2023 15:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:09 | 2023-07-31
07:48 | 2023-07-31
07:45 | 2023-07-31
07:28 | 2023-07-31
07:03 | 2023-07-31
06:38 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24