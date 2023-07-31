النّاطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه لـ"لبنان24": ما يجري في عين الحلوة مشبوه ويخدم أجندات تضربُ القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين ونُحذر من هذا الأمر

Lebanon 24