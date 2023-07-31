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الناطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه لـ"لبنان24": هناك علامات إستفهام كثيرة حول ما يجري ونأمل أن تكون الحلول سريعة حفاظاً على سلامة أهلنا وشعبنا في عين الحلوة

Lebanon 24
31-07-2023 | 06:30
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الناطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه لـ"لبنان24": "حماس" تقوم بسلسلة لقاءات وإتصالاتٍ ونأمل أن تُسفر المسعي لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بأسرع وقتٍ ممكن وتسليم المطلوبين المتورطين بالإشتباكات
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