الناطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه لـ"لبنان24": إنَّ مشروع المخيّمات في لبنان لا يرتبط سوى بأمرٍ واحد وهو بحق العودة المقدّس إلى أرض فلسطين

Lebanon 24