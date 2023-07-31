الناطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه لـ"لبنان24": سنبقى على تعاونٍ وتواصل دائم ومستمر مع القيادات الرسمية اللبنانية وأمن المخيمات هو جزءٌ لا يتجزأ من أمن لبنان

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