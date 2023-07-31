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وزارة الدفاع الروسية : القضاء على نحو 30 عسكرياً أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على محور خيرسون وتدمير معدات (سبوتنيك)

Lebanon 24
31-07-2023 | 08:35
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