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ميقاتي: وزير المهجرين أعد تقريرا بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين ستتم مناقشته أيضآ في وقت قريب جدا حسما للجدل واللغط

Lebanon 24
31-07-2023 | 09:42
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