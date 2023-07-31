Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري : نأمل وجود تعاون إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب

Lebanon 24
31-07-2023 | 09:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية العراقية: وزير الخارجية قاد حوارا هادفا مع نظيره الأميركي خلال مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب بالرياض (الجزيرة)
lebanon 24
31/07/2023 17:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني في مؤتمرٍ صحافي مع نظيره العماني: ناقشنا مقترح إيران لعقد اجتماع للدول المطلة على الخليج إضافة إلى اليمن (الميادين)
lebanon 24
31/07/2023 17:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: اتفقنا على التعاون الاقتصادي ولا سيما في مجال النقل وتطرقنا لملفات إقليمية ودولية مشتركة
lebanon 24
31/07/2023 17:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي في اتصال مع نظيره الأميركي: إسرائيل ستواصل محاربة الإرهاب بلا هوادة (الجزيرة)
lebanon 24
31/07/2023 17:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:41 | 2023-07-31
10:41 | 2023-07-31
10:37 | 2023-07-31
10:31 | 2023-07-31
10:27 | 2023-07-31
10:18 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24