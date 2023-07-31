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ميقاتي عن احداث عين الحلوة: لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين،وبشكل خاص ابناء صيدا

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:12
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