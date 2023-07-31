29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ميقاتي: الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة
Lebanon 24
31-07-2023
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة
Lebanon 24
ميقاتي: الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة
31/07/2023 20:12:20
31/07/2023 20:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الاشتباكات تكرّس مخيم عين الحلوة بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا امر مرفوض بالمطلق
Lebanon 24
ميقاتي: الاشتباكات تكرّس مخيم عين الحلوة بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا امر مرفوض بالمطلق
31/07/2023 20:12:20
31/07/2023 20:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: يتطلب ما يحصل داخل المخيم قرارا صارما من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة
Lebanon 24
ميقاتي: يتطلب ما يحصل داخل المخيم قرارا صارما من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة
31/07/2023 20:12:20
31/07/2023 20:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي لسكاي نيوز عربية: إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش
Lebanon 24
ميقاتي لسكاي نيوز عربية: إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش
31/07/2023 20:12:20
31/07/2023 20:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستشهده "صيرفة" اليوم.. وماذا عن الدولار؟
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "صيرفة" اليوم.. وماذا عن الدولار؟
03:30 | 2023-07-31
31/07/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أُصيب الفنان فضل شاكر باشتباكات عين الحلوة؟
Lebanon 24
هل أُصيب الفنان فضل شاكر باشتباكات عين الحلوة؟
02:20 | 2023-07-31
31/07/2023 02:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مكتب نصرالله.. هذا ما جرى خلال معركة عين الحلوة
Lebanon 24
داخل مكتب نصرالله.. هذا ما جرى خلال معركة عين الحلوة
03:15 | 2023-07-31
31/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "هوت شورت" نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها في اليونان.. والجمهور يسأل عن خطيبها (صور)
Lebanon 24
بـ "هوت شورت" نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها في اليونان.. والجمهور يسأل عن خطيبها (صور)
03:53 | 2023-07-31
31/07/2023 03:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مأسوي لجريح داخل عين الحلوة.. هكذا نقله شبانٌ تحت الرّصاص!
Lebanon 24
فيديو مأسوي لجريح داخل عين الحلوة.. هكذا نقله شبانٌ تحت الرّصاص!
07:22 | 2023-07-31
31/07/2023 07:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:04 | 2023-07-31
الحكومة السنغالية تعلن حل حزب المعارض "عثمان سونكو" (العربية)
13:00 | 2023-07-31
مسؤولة في الخارجية الأميركية: الوضع متحرك في النيجر وموقف إيكواس القوي هو لإظهار أنهم مستعدون لتبديد الغموض وإعادة الرئيس المنتخب إلى منصبه (الحرة)
12:45 | 2023-07-31
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا مسلحا بسيف في أيسبيرغ شمال البلاد (العربية)
12:13 | 2023-07-31
رئيس الوزراء الفلسطيني: نُدين العمل الإجرامي في مخيم عين الحلوة ونُحمل المعتدين كامل المسؤولية عما جرى داخله (الحدث)
12:09 | 2023-07-31
الأونروا: مقتل 11 شخصا وإصابة 40 باشتباكات مخيم عين الحلوة
12:08 | 2023-07-31
الجيش اللبناني اتخذ مواقع احترازية على التلال المشرفة على مخيم عين الحلوة وخاصة على تلال بلدة مغدوشة ووضع عناصره بحالة استنفار (MTV)
فيديو
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
Lebanon 24
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
04:54 | 2023-07-31
31/07/2023 20:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
31/07/2023 20:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
31/07/2023 20:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24