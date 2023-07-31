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ميقاتي: الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:13
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ميقاتي: الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة
lebanon 24
31/07/2023 20:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاشتباكات تكرّس مخيم عين الحلوة بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا امر مرفوض بالمطلق
lebanon 24
31/07/2023 20:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يتطلب ما يحصل داخل المخيم قرارا صارما من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة
lebanon 24
31/07/2023 20:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لسكاي نيوز عربية: إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش
lebanon 24
31/07/2023 20:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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