ميقاتي: قبل دخولي الى الجلسة اتصلت بالامنيين واستوضحت عن الوضع وتبين ان هناك وقفا جديا لاطلاق النار لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة

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