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ميقاتي: قبل دخولي الى الجلسة اتصلت بالامنيين واستوضحت عن الوضع وتبين ان هناك وقفا جديا لاطلاق النار لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:15
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