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ميقاتي: دعوة النائب الاول لحاكم مصرف لبنان ليعرض الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:18
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