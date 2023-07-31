ميقاتي: دعوة النائب الاول لحاكم مصرف لبنان ليعرض الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية

Lebanon 24