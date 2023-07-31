المصرف المركزي توقّف عن قبول الطلبات الجديدة لمنصة "صيرفة" على أن تتوضح آلية عمل المنصة ومصيرها في الاجتماعات الأولى للمجلس المركزي برئاسة نائب الحاكم الأول (mtv)

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