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إصابات بحادث انقلاب حافلة شمال إسبانيا كانت تقلّ نحو 48 سائحاً معظمهم من الأطفال

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:31
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