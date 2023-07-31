Advertisement

أخبار عاجلة

تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف تجمعا سياسيا في باكستان

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الباكستانية: مقتل 40 شخصا بانفجار استهدف تجمعا سياسيا في منطقة باجور
lebanon 24
31/07/2023 20:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تنظيم "داعش" يتبنى هجوماً في جنوب العاصمة السورية دمشق
lebanon 24
31/07/2023 20:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
انشق عن التنظيم وتزعم خلية إرهابية.. العثور على مغني "راب" داعشي مصري ميتا في زنزانته (صور)
lebanon 24
31/07/2023 20:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إتهامه الجيش الروسي بـ"تفجير مقاتليه".. قائد "فاغنر" يعلن خسارة جزءٍ من باخموت!
lebanon 24
31/07/2023 20:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:04 | 2023-07-31
13:00 | 2023-07-31
12:45 | 2023-07-31
12:13 | 2023-07-31
12:09 | 2023-07-31
12:08 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24