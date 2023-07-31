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مريض بحاجة الى بلاكيت دم في مستشفى رزق من كل الفئات باستثناء O+. للتبرع: 71020366

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:41
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31/07/2023 20:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/07/2023 20:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/07/2023 20:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب 4 وحدات دم وبلاكيت من فئة AB+ لمريضة في مستشفى الجعيتاوي لإجراء عملية قلب مفتوح للتبرع الإتّصال على الرقم 739647-03
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31/07/2023 20:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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