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عملية أمنية لفتح ضد العناصر "المتشددة" في مخيم عين الحلوة وتبادل قذائف "آر بي جي" بمحيط مستشفى الأونروا (الحدث)

Lebanon 24
31-07-2023 | 11:00
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