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الجيش اللبناني اتخذ مواقع احترازية على التلال المشرفة على مخيم عين الحلوة وخاصة على تلال بلدة مغدوشة ووضع عناصره بحالة استنفار (MTV)

Lebanon 24
31-07-2023 | 12:08
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