Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الفلسطيني: نُدين العمل الإجرامي في مخيم عين الحلوة ونُحمل المعتدين كامل المسؤولية عما جرى داخله (الحدث)

Lebanon 24
31-07-2023 | 12:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أحداث مخيم عين الحلوة.. اتصال هاتفي بين رئيس "الكتائب" والرئيس الفلسطيني وهذا ما دار بينهما
lebanon 24
01/08/2023 01:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة في الظرف الاقليمي والدولي الراهن مشبوه
lebanon 24
01/08/2023 01:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية لفتح ضد العناصر "المتشددة" في مخيم عين الحلوة وتبادل قذائف "آر بي جي" بمحيط مستشفى الأونروا (الحدث)
lebanon 24
01/08/2023 01:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
النّاطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه لـ"لبنان24": الإتصالات مستمرّة بين مختلف الفصائل الفلسطينية لوقف نزيف الدم في مخيم عين الحلوة ونؤكد على وحدة الصف الفلسطيني لإنهاء حالة التوتر القائمة
lebanon 24
01/08/2023 01:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2023-07-31
18:37 | 2023-07-31
18:36 | 2023-07-31
18:23 | 2023-07-31
17:51 | 2023-07-31
17:48 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24