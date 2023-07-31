مسؤولة في الخارجية الأميركية: الوضع متحرك في النيجر وموقف إيكواس القوي هو لإظهار أنهم مستعدون لتبديد الغموض وإعادة الرئيس المنتخب إلى منصبه (الحرة)

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