البيان الختامي للمؤتمر القومي العربي المنعقد في بيروت: المقاومة باتت تشكل الخيار الأساسي للدفاع عن الأمة وانتقلت من الاستراتيجية الدفاعية إلى الاستراتيجية الاندفاعية (الميادين)

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