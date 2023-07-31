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الجمّيل: الدولة غائبة عن السمع وللأسف أصبح "حزب الله" ورئيس مجلس النواب يأخذان القرارات ويفاوضان باسم اللبنانيين كما حصل في ملف ترسيم الحدود
Lebanon 24
31-07-2023
|
14:30
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