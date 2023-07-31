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مصادر "الشرق": انتشار أمني مكثف لقوات الأمن العراقية قرب سفارتي ألمانيا والنرويج تحسبا لخروج مظاهرات

Lebanon 24
31-07-2023 | 14:42
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